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В Башкортостане назначены новый вице-премьер и глава Жилстройнадзора

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Глава республики Радий Хабиров подписал указы о назначении новых заместителя премьер-министра правительства и председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору.

Артур Давлетшин, фото: glavarb.ru

Александр Шельдяев, фото: glavarb.ru

Главным жилищным инспектором Башкортостана назначен 32-летний Артур Давлетшин, который ранее исполнял обязанности на этой должности.

Помогать премьер-министру Андрею Назарову будет министр промышленности, энергетики и инноваций, 41-летний Александр Шельдяев.

При этом он продолжит курировать промышленность, чем занимается с 2019 года. Ранее Шельдяев был директором департамента экономического развития аппарата правительства и заместителем министра экологии.

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