В Башкортостане назначены новый вице-премьер и глава Жилстройнадзора

Главным жилищным инспектором Башкортостана назначен 32-летний Артур Давлетшин, который ранее исполнял обязанности на этой должности.

Помогать премьер-министру Андрею Назарову будет министр промышленности, энергетики и инноваций, 41-летний Александр Шельдяев.

При этом он продолжит курировать промышленность, чем занимается с 2019 года. Ранее Шельдяев был директором департамента экономического развития аппарата правительства и заместителем министра экологии.