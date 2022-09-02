В Башкортостане назначены новый вице-премьер и глава Жилстройнадзора

Глава республики Радий Хабиров подписал указы о назначении новых заместителя премьер-министра правительства и председателя госкомитета по жилищному и строительному надзору.
Главным жилищным инспектором Башкортостана назначен 32-летний Артур Давлетшин, который ранее исполнял обязанности на этой должности.
Помогать премьер-министру Андрею Назарову будет министр промышленности, энергетики и инноваций, 41-летний Александр Шельдяев.
При этом он продолжит курировать промышленность, чем занимается с 2019 года. Ранее Шельдяев был директором департамента экономического развития аппарата правительства и заместителем министра экологии.
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