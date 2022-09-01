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В Башкортостане резко подешевели некоторые овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 22 по 29 августа 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (2,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сухие молочные смеси для детского питания (1,1%) и пшено (1%).

По-прежнему сохраняется тенденция падения цен на овощи: в отчетный период сильнее всего подешевели помидоры (6,5%), лук (13,6%), морковь (10,5%), картофель (6,8%), свекла (5,8%) и капуста (3,3%).

Также снизились цены на бананы (5,3%), яблоки (4,8%) и вареную колбасу (4,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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