В Уфе построят еще один снегоплавильный пункт

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что в городе должно быть по крайней мере пять таких пунктов. Это ускорит процесс очистки улиц и уменьшит затраты на логистику.

Сейчас в разработке проект строительства снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Такой выбор обусловлен наличием на участке всех инженерных сетей, транспортной доступностью и удобством подъезда техники для выгрузки снега.

«С экологической точки зрения снегоплавильный пункт не представляет угрозы ни жителям, ни экологии, а для нейтрализации неприятных запахов будет использовано современное специализированное оборудование», – сообщает пресс-служба мэрии.