В Уфе построят еще один снегоплавильный пункт

На сегодняшний день в Уфе работает только один снегоплавильный пункт – на улице Трамвайной, он не справляется с объемами снега и расположен слишком далеко от центра города.
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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что в городе должно быть по крайней мере пять таких пунктов. Это ускорит процесс очистки улиц и уменьшит затраты на логистику.
Сейчас в разработке проект строительства снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Такой выбор обусловлен наличием на участке всех инженерных сетей, транспортной доступностью и удобством подъезда техники для выгрузки снега.
«С экологической точки зрения снегоплавильный пункт не представляет угрозы ни жителям, ни экологии, а для нейтрализации неприятных запахов будет использовано современное специализированное оборудование», – сообщает пресс-служба мэрии.
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