В Уфе на 2 месяца перекрыли улицу Чернышевского

До 30 октября будет закрыт участок улицы Чернышевского от Пархоменко до Худайбердина. В это время там будут менять асфальт на проезжей части.

На время полного перекрытия движения на указанном участке изменится схема движения общественного транспорта.

На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева).

Ранее мы писали о том, что до 16 сентября в связи с ремонтом будет поэтапно перекрываться участок улицы Менделеева от Сагита Агиша до Энтузиастов.

Также до 30 ноября 2022 года будут вестись работы на улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической.

До 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.

Улица Зайнаб Биишевой на участке от Армавирской до Мубарякова перекрыта до 31 декабря в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.

Кроме того, до 12 октября закрыт участок вдоль Советской площади от улицы Пушкина до местного проезда в связи с благоустройством.