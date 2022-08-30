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Самый большой транспортный вертолет в мире приземлился в аэропорту «Уфа»

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Пресс-служба уфимского аэропорта опубликовала фотографии выставленного на перроне вертолета Ми-26. Это крупнейший из всех серийно выпускаемых транспортных вертолетов в мире.

vk.com/airport_ufa.official

vk.com/airport_ufa.official

vk.com/airport_ufa.official

«Сегодня гость перрона аэропорта "Уфа" – самый мощный и большой транспортный вертолет в мире Ми-26.

Эта машина может поднимать до 20 тонн грузов, причем как в кабине, так и на внешней подвеске. Вертолеты Ми-26 оборудованы авионикой, позволяющей эксплуатировать их на международных авиалиниях и совершать полеты в любое время суток в любых метеоусловиях.

Еще одно преимущество этого гиганта: он может быть использован в качестве транспортного, десантного, санитарного, противопожарного, топливозаправщика», – говорится в сообщении пресс-службы.

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