Самый большой транспортный вертолет в мире приземлился в аэропорту «Уфа»

«Сегодня гость перрона аэропорта "Уфа" – самый мощный и большой транспортный вертолет в мире Ми-26.

Эта машина может поднимать до 20 тонн грузов, причем как в кабине, так и на внешней подвеске. Вертолеты Ми-26 оборудованы авионикой, позволяющей эксплуатировать их на международных авиалиниях и совершать полеты в любое время суток в любых метеоусловиях.

Еще одно преимущество этого гиганта: он может быть использован в качестве транспортного, десантного, санитарного, противопожарного, топливозаправщика», – говорится в сообщении пресс-службы.