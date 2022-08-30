В Уфе на время проведения марафона перекроют центральные улицы

Четвертого сентября в Уфе пройдет международный марафон, в котором примут участие порядка 6000 любителей бега.
Мероприятие, как всегда, будет сопровождаться перекрытием исторического центра города:
– с 12.00 третьего сентября до 22.00 четвертого сентября перекроют участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской;
– с 7.00 до 15.00 четвертого сентября будут поэтапно перекрывать улицы: Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционную, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистическую, Чернышевского, Крупской, Кирова, Театральную.
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