В Уфе на время проведения марафона перекроют центральные улицы

Мероприятие, как всегда, будет сопровождаться перекрытием исторического центра города:

– с 12.00 третьего сентября до 22.00 четвертого сентября перекроют участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской;

– с 7.00 до 15.00 четвертого сентября будут поэтапно перекрывать улицы: Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционную, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистическую, Чернышевского, Крупской, Кирова, Театральную.