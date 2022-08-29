В Башкортостане на этой неделе ограничат продажу алкоголя

Продажу алкоголя во всех розничных магазинах Башкортостана запретят в День знаний, первого сентября, в связи с проведением торжественных линеек.

Это правило действует в республике с 2007 года. Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

За нарушения предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц с возможной конфискацией продукции.