В Уфе снесут еще несколько жилых домов из-за строительства улицы

Изымут и снесут дома в Кировском районе по следующим адресам:

Армавирская – 35, 37, 39.

Степана Кувыкина – 3а.

Изъятие производится по проекту строительства улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

Новая развязка будет шестиполосной, протяженность самого путепровода составит 102,52 метра, автомобильной дороги – 1,28 км, съездов – 2,6 км.

Это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.