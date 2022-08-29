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В Уфе снесут еще несколько жилых домов из-за строительства улицы

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На сайте администрации Уфы опубликовано постановление об изъятии у собственников земельных участков и расположенных на них жилых и нежилых строений.

Изымут и снесут дома в Кировском районе по следующим адресам:

Армавирская – 35, 37, 39.

Степана Кувыкина – 3а.

Изъятие производится по проекту строительства улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева.

Новая развязка будет шестиполосной, протяженность самого путепровода составит 102,52 метра, автомобильной дороги – 1,28 км, съездов – 2,6 км.

Это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.

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