В Башкортостане за лето подешевела аренда частных домов

С мая текущего года в 52 регионах аренда частных домов подорожала, в 28 – упала в цене.

Больше всего этим летом подорожали дома, сдаваемые в аренду в Смоленской (+64,6%), Самарской (+56,8%), Астраханской (+55,2%) областях, Чувашии (+47,5%), Бурятии (+47,2%), Мордовии (+46,9%), Камчатском (+45,8%) и Забайкальском (+42,6%) краях, Ивановской (+39,4%) и Брянской (+32,7%) областях.

Подешевели дачи и коттеджи сильнее всего в Пензенской области (–33,8%), Хабаровском крае (–22,6%), Орловской (–14,3%), Иркутской (–8,9%), Тверской (–8,1%) областях, Кабардино-Балкарии (–7,8%), Ямало-Ненецком АО (–7,5%), Карачаево-Черкесии (–6,9%), Курганской (–6,7%) и Томской (–5,5%) областях.

С прошлого августа аренда домов подорожала в 47 регионах, в 32 подешевела, в одном осталась на прежнем уровне.

Сегодня аренда частного дома дороже всего обходится в Москве (67 485 рублей в месяц), ЯНАО (63 333 рубля), Санкт-Петербурге (63 132 рубля), Мурманской (62 458 рублей) и Московской (57 202 рубля) областях.

Башкортостан в этом списке на 39 месте (29 481 рубль в месяц). С мая 2022 года аренда в среднем подешевела на 0,9%, с августа прошлого года – подорожала на 5,9%.