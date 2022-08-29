На трассе «Уфа – Оренбург» не работает освещение из-за кражи кабеля

29 августа на совещании в правительстве республики представитель Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Александр Михайлов рассказал о причинах задержки с запуском освещения на трассе Р-240.
«По строительно-монтажной части работы завершены. Из 113 километров на 30 освещение работает.
На 66 километрах идет переподключение кабеля в связи с тем, что произведена кража. На этой неделе мы переподключим кабель и включим освещение в полном объеме.
К сожалению, большие объемы кабеля украдены, заявления все написаны», – сообщил Михайлов, добавив, что, несмотря на происшествие, все работы будут закончены в запланированные сроки.
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