В Уфе будут перекрывать улицу Менделеева

Администрация Уфы сообщает об ограничении движения транспорта на улице Менделеева и просит жителей заранее планировать маршруты.
ufacity.info
Ограничение вводится в связи с заменой асфальта на проезжей части на участке от улицы Сагита Агиша до Энтузиастов.
Работы продлятся до 16 сентября 2022 года. Во время проведения подготовительных работ и фрезерования будут перекрывать четверть проезжей части, во время укладки асфальта – половину.
Также в связи с этим с 20.00 28 августа до 8.00 29 августа будет закрыто движение троллейбусного маршрута №16 «Микрорайон "Белореченский" – Театр кукол».
Комментарии (0)