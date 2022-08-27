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В Уфе будут перекрывать улицу Менделеева

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Администрация Уфы сообщает об ограничении движения транспорта на улице Менделеева и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

Ограничение вводится в связи с заменой асфальта на проезжей части на участке от улицы Сагита Агиша до Энтузиастов.

Работы продлятся до 16 сентября 2022 года. Во время проведения подготовительных работ и фрезерования будут перекрывать четверть проезжей части, во время укладки асфальта – половину.

Также в связи с этим с 20.00 28 августа до 8.00 29 августа будет закрыто движение троллейбусного маршрута №16 «Микрорайон "Белореченский" – Театр кукол».

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