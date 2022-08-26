В Башкортостане штрафуют за разведение костров в садах и возле рек и озер

«Мной подписано распоряжение Правительства Башкортостана о введении на территории региона с 25 августа особого противопожарного режима.

Этот режим запрещает разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на свалках и полигонах ТКО», – сообщил Андрей Назаров.

Начальник главного управления МЧС Марат Латыпов при этом подчеркнул, что в условиях особого противопожарного режима предупреждений не будет, сразу накладывается штраф в размере:

– для жителей – от 10 до 20 тыс. рублей;

– для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей;

– предпринимателей – от 60 до 80 тыс. рублей;

– для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. рублей.