Роспотребнадзор закрыл ресторан Burger King в Уфе

Речь идет о ресторане на проспекте Октября, 65 (около остановки «Юношеская библиотека»).

«В ходе проверки установлено превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы на территории жилого дома от 3,5 до 10 раз, в квартире жильца дома в 1,5 раза. Причиной этому послужила неправильно установленная вентиляция. Нарушения представляли непосредственную угрозу здоровью граждан и окружающей среде.

Поэтому работу ресторана пришлось временно приостановить. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения и назначения административного наказания», – говорится в сообщении ведомства.

Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Газ убивает бактерии и используется в пищевой промышленности в качестве консерванта (пищевая добавка E220), а также обрабатывают им помещения.