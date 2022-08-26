18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Роспотребнадзор закрыл ресторан Burger King в Уфе

Поделиться:

Роспотребнадзор опечатал двери ресторана Burger King в Уфе с 25 августа и до решения суда из-за нарушений.

Фото: Николай Рубцов

Речь идет о ресторане на проспекте Октября, 65 (около остановки «Юношеская библиотека»).

«В ходе проверки установлено превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы на территории жилого дома от 3,5 до 10 раз, в квартире жильца дома в 1,5 раза. Причиной этому послужила неправильно установленная вентиляция. Нарушения представляли непосредственную угрозу здоровью граждан и окружающей среде.

Поэтому работу ресторана пришлось временно приостановить. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения и назначения административного наказания», – говорится в сообщении ведомства.

Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Газ убивает бактерии и используется в пищевой промышленности в качестве консерванта (пищевая добавка E220), а также обрабатывают им помещения.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: