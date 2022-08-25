В Башкортостане резко подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали сосиски (6,8%), соль (2,6%), детские мясные консервы (2,3%) и яйца (2,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на рис, сыры и вареную колбасу (по 1,5%), а также на сливочное масло (1,4%).

С конца весны сохраняется тенденция падения цен на овощи: в отчетный период сильнее всего подешевели свекла (11,5%), помидоры (9,7%), морковь (9%), лук (6,8%), картофель (2,1%) и капуста (2%).

Также снизились цены на яблоки (5,1%), пшено (3,3%) и бананы (2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.