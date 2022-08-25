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В Уфе перекроют улицу в центре города, изменится схема движения автобусов

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Государственный перевозчик «Башавтотранс» обнародовал временную схему движения 13 автобусных маршрутов. Общественный транспорт будет объезжать перекрываемый участок.

bashauto.ru

В период с 9.00 26 августа до 20.00 28 августа будет закрыт участок улицы Заки Валиди от Гафури до Аксакова.

В это время там пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна-2022»: традиционно будет большая ярмарка, аттракционы, спортивные площадки, зона фудкорта, мастер-классы для детей, а также кулинарный чемпионат «GastrоMaster 2022», в котором примут участие лучшие повара Башкортостана и России.

В дни действия ограничений будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №6, №14, №30, №31, №39, №75, №207, №227, №228, №249, №262к, №266, №290.

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