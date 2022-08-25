В Уфе до конца ноября ограничили движение транспорта на улице Ленина

Администрация Уфы предупреждает о поэтапном перекрытии одной из центральных улиц и просит заранее планировать маршруты.
Ограничение будет действовать до 30 ноября 2022 года на улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической.
Перекрывать будут по одной полосе проезжей части во время проведения замены покрытия тротуаров и переустройства сетей электроснабжения.
На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева).
До 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.
Улица Зайнаб Биишевой на участке от Армавирской до Мубарякова перекрыта до 31 декабря в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.
Кроме того, до 12 октября закрыт участок вдоль Советской площади от улицы Пушкина до местного проезда в связи с благоустройством.
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