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В Башкортостане произошел пожар на заводе нефтепродуктов

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В ночь на 25 августа в МЧС поступило сообщение о возгорании на территории завода по производству нефтепродуктов.

02.mchs.gov.ru

Завод располагается на улице Горького в городе Туймазы. Звонок поступил в 3.48 по местному времени, к месту вызова выехали 19 единиц техники и 56 человек.

На момент прибытия первых пожарных горел мазут на площади 100 кв. м.

По предварительным данным, во время перекачки мазута из железнодорожной цистерны в наземный резервуар произошел розлив с последующим возгоранием.

В 4.50 пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. В 5.27 – ликвидировано открытое горение и в 6.44 пожар был потушен. Никто не пострадал.

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