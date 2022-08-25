В Башкортостане произошел пожар на заводе нефтепродуктов

Завод располагается на улице Горького в городе Туймазы. Звонок поступил в 3.48 по местному времени, к месту вызова выехали 19 единиц техники и 56 человек.

На момент прибытия первых пожарных горел мазут на площади 100 кв. м.

По предварительным данным, во время перекачки мазута из железнодорожной цистерны в наземный резервуар произошел розлив с последующим возгоранием.

В 4.50 пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. В 5.27 – ликвидировано открытое горение и в 6.44 пожар был потушен. Никто не пострадал.