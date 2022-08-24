Уфимский ТРЦ «Июнь» выставят на продажу

«Сбербанк» попытается продать всю сеть торгово-развлекательных центров «Июнь». Одни из них расположен в Уфе.
Алексей Прокопцов
Здание ТРЦ «Июнь» (Комсомольская, 112) площадью 41 тыс. кв. м в последние несколько лет наполовину пустует.
Сейчас там арендуют помещения гипермаркет «Окей», фитнес-клуб, несколько магазинов, развлекательных отделов для детей и точек питания.
Здание попытаются продать одним лотом с паркингом на 410 мест в сентябре на электронной площадке «Сбер-Аст». Цена пока не разглашается. Отдельно будут продавать торговые центры сетей «Июнь» и «Сибирский городок» в других городах.
Обе сети раньше принадлежали ГК «Регионы», в 2021 году перешли «Сбербанку», который финансировал их строительство.
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