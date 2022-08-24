18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Уфимский ТРЦ «Июнь» выставят на продажу

Поделиться:

«Сбербанк» попытается продать всю сеть торгово-развлекательных центров «Июнь». Одни из них расположен в Уфе.

Алексей Прокопцов

Здание ТРЦ «Июнь» (Комсомольская, 112) площадью 41 тыс. кв. м в последние несколько лет наполовину пустует.

Сейчас там арендуют помещения гипермаркет «Окей», фитнес-клуб, несколько магазинов, развлекательных отделов для детей и точек питания.

Здание попытаются продать одним лотом с паркингом на 410 мест в сентябре на электронной площадке «Сбер-Аст». Цена пока не разглашается. Отдельно будут продавать торговые центры сетей «Июнь» и «Сибирский городок» в других городах.

Обе сети раньше принадлежали ГК «Регионы», в 2021 году перешли «Сбербанку», который финансировал их строительство.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: