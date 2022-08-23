Прокуратура отменила стройку в центре Уфы

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокурорская проверка установила, что в декабре 2020 года управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы заключило с застройщиком договор аренды земельного участка, расположенного на улице Сочинской, площадью свыше 3 тыс. кв.м для завершения строительства досугового центра с кафе или рестораном.

При этом ранее указанный участок уже предоставлялся арендатору для завершения строительства этого объекта и повторное его предоставление противоречит требованиям земельного и антимонопольного законодательств.

В связи с этим прокуратура обратилась в Арбитражный суд республики с заявлением о признании сделки недействительной и возврате земельного участка в государственную собственность.

Арбитражный суд суд отказал в удовлетворении требований, тогда прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке. Апелляционный суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их.