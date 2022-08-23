В Башкортостане построят горнолыжный курорт за 140 млн рублей

Проект подразумевает строительство горнолыжного курорта в Миякинском районе, общий объем инвестиций составит порядка 140 млн рублей с созданием 35 рабочих мест.

На первом этапе будет направлено 55,43 млн рублей и создано 25 рабочих мест, его планируют завершить в 2023 году.

Сейчас Корпорация развития готовит документы для получения земельного участка в аренду без проведения торгов.

Включение проекта в перечень приоритетных дает инвестору возможность воспользоваться особым налоговым режимом и получить множество льгот от государства. Это льготы по налогу на прибыль, на имущество, на аренду земельных участков, различные виды субсидирования, в том числе по отдельным отраслям экономики.