Медиков из Башкортостана, работавших в Донбассе, представят к федеральным наградам

«Герои нашего времени – наши врачи, волонтеры и меценаты. И мы снова говорим им спасибо! В первую очередь медикам, кто отработал в составе пятой и шестой бригад в Донбассе.

Наши врачи по-прежнему помогают коллегам на территории братских республик. С 24 февраля они оказали помощь более чем 100 тысячам пациентов, в том числе и детям.

От имени главы республики и правительства вручили сегодня награды и благодарности. Кроме того, некоторых из 100 человек, кто уже побывал в Донбассе, представим к федеральным наградам», – написал Забелин в соцсетях.