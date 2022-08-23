Медиков из Башкортостана, работавших в Донбассе, представят к федеральным наградам

Руководитель администрации главы республики Максим Забелин провел встречу с волонтерами и медиками, вернувшимися из Луганской и Донецкой народных республик.
vk.com/zabelinm
«Герои нашего времени – наши врачи, волонтеры и меценаты. И мы снова говорим им спасибо! В первую очередь медикам, кто отработал в составе пятой и шестой бригад в Донбассе.
Наши врачи по-прежнему помогают коллегам на территории братских республик. С 24 февраля они оказали помощь более чем 100 тысячам пациентов, в том числе и детям.
От имени главы республики и правительства вручили сегодня награды и благодарности. Кроме того, некоторых из 100 человек, кто уже побывал в Донбассе, представим к федеральным наградам», – написал Забелин в соцсетях.
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