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Медиков из Башкортостана, работавших в Донбассе, представят к федеральным наградам

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Руководитель администрации главы республики Максим Забелин провел встречу с волонтерами и медиками, вернувшимися из Луганской и Донецкой народных республик.

vk.com/zabelinm

«Герои нашего времени – наши врачи, волонтеры и меценаты. И мы снова говорим им спасибо! В первую очередь медикам, кто отработал в составе пятой и шестой бригад в Донбассе.

Наши врачи по-прежнему помогают коллегам на территории братских республик. С 24 февраля они оказали помощь более чем 100 тысячам пациентов, в том числе и детям.

От имени главы республики и правительства вручили сегодня награды и благодарности. Кроме того, некоторых из 100 человек, кто уже побывал в Донбассе, представим к федеральным наградам», – написал Забелин в соцсетях.

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