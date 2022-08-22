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Жители Башкортостана чаще всего жалуются на дороги и благоустройство

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22 августа на совещании в правительстве заместитель начальника Управления главы республики по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков отчитался о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

В период со восьмого по 14 августа 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы благоустройства (724 обращений, -207 за неделю).

В этой сфере жители чаще всего недовольны уборкой территорий, плохим уходом за зелеными насаждениями и состоянием общественных пространств.

На втором месте – ремонт дорог (647 обращений, -178 за неделю) и замыкает тройку самых популярных запросов тема ЖКХ (512 обращений, -74 за неделю).

Всего за этот период поступило 4225 обращений от жителей (-825).

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