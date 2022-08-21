Стало известно, за сколько лет окупается малогабаритная квартира в Уфе, если сдавать ее в аренду

Аналитики взяли среднюю стоимость квартиры в новостройке и сопоставили ее со средней ставкой долгосрочной аренды по каждому городу – так получились показатели доходности и окупаемости.

По данным издания, самые доходные студии и маленькие «однушки» находятся в Якутске. Стоят они сравнительно недорого – 3,35 млн рублей, а сдаются за приличную стоимость – 31,6 тыс. рублей в месяц. Поэтому их доходность оказалась 11,3% годовых, а окупаемость составила всего 8,8 года.

Также выгодна покупка небольшой квартиры в новостройке в Нижнем Тагиле (доходность 9,1%, окупаемость 11 лет), Магнитогорске (9% и 11,1 года), Грозном (8,7% и 11,5 года), Мурманске (8% и 12,5 года), Челябинске (8% и 12,5 года), Хабаровске (7,9% и 12,6 года), Астрахани (7,6% и 13,2 года), Смоленске (7,6% и 13,2 года) и Кемерово (7,5% и 13,4 года).

В Уфе показатели хуже, чем в среднем по стране: при средней стоимости почти 2,8 млн рублей (средняя по России – 2,8 млн рублей) и цене аренды чуть больше 13 тыс. рублей (14,5 тыс. рублей) доходность составляет 5,7% (6,2%) и окупается квартира за 17,5 лет (16 лет).