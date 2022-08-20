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В Уфе вырубят деревья на улице Октябрьской Революции

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Администрация Уфы опубликовала план реконструкции улицы Октябрьской Революции к 450-летию основания города.

Фото: Irina Ljubimova

Реконструкция подразумевает сохранение всех имеющихся объектов культурного наследия, сохранение проезжей части с двухполосным движением, расширение пешеходной зоны, обустройство велосипедных дорожек.

Работы начнутся в 2022 году и завершатся в 2024, сейчас ведется подготовка конкурса по отбору подрядчика.

Первый этап реконструкции включает в себя обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева.

В рамках подготовительных работ вырубят деревья и демонтируют столбы. Мэрия сообщает о том, что «деревья заранее были обследованы Инспекцией по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений, в результате которых большинство из них выявлены со стволовой гнилью».

После завершения работ высадят новые крупномеры, для этого будут предусмотрены места с приствольными решетками в количестве более 200 штук.

С наступлением благоприятных условий, весной 2023 года, планируется приступить уже к переустройству инженерных сетей.

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