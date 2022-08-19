В парке Лесоводов Башкирии появится детская площадка

«Новости из парка Лесоводов! Похоже, там будет детская площадка, которую мы все давно ждем. Сам проект пока дорабатывают, чтобы минимизировать вред природе.

Ближе к 450-летию Уфы планируется масштабное благоустройство парка.

Здесь должно появиться много разных локаций: более современные детские площадки из эко-материалов, малые архитектурные формы, навесы в спортивной зоне, раздевалки, мощное освещение на всех пешеходных тропах парка, появится пункт охраны», – написал Литвинчук в соцсетях.

Когда год назад Радий Хабиров проводил опрос среди подписчиков о том, какой парк стоит обустроить в первую очередь, парк Лесоводов занял в нем четвертое место после парка Нефтехимиков, зоны вокруг озера Теплое и Центрального парка Демы.

В этом году глава республики написал, что благоустройство парка осложняет необходимость сохранения его естественной формы:

«Есть вопросы по парку Лесоводов. Пока мы прорабатываем его концепцию, потому что моя главная задача – сохранить естественную природу, которая есть в этом парке. И здесь надо еще немного подумать».