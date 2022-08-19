18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В парке Лесоводов Башкирии появится детская площадка

Поделиться:

Организатор спортивных мероприятий, общественник Владислав Литвинчук сообщил о том, что в разработке проект детской площадки в парке Лесоводов Башкирии, о которой уже давно просят жители.

vk.com/litvinchuk_vlad

vk.com/litvinchuk_vlad

«Новости из парка Лесоводов! Похоже, там будет детская площадка, которую мы все давно ждем. Сам проект пока дорабатывают, чтобы минимизировать вред природе.

Ближе к 450-летию Уфы планируется масштабное благоустройство парка.

Здесь должно появиться много разных локаций: более современные детские площадки из эко-материалов, малые архитектурные формы, навесы в спортивной зоне, раздевалки, мощное освещение на всех пешеходных тропах парка, появится пункт охраны», – написал Литвинчук в соцсетях.

Когда год назад Радий Хабиров проводил опрос среди подписчиков о том, какой парк стоит обустроить в первую очередь, парк Лесоводов занял в нем четвертое место после парка Нефтехимиков, зоны вокруг озера Теплое и Центрального парка Демы.

В этом году глава республики написал, что благоустройство парка осложняет необходимость сохранения его естественной формы:

«Есть вопросы по парку Лесоводов. Пока мы прорабатываем его концепцию, потому что моя главная задача – сохранить естественную природу, которая есть в этом парке. И здесь надо еще немного подумать».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: