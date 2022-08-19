Стало известно, когда достроят дороги в уфимском микрорайоне Яркий

Как сообщили в администрации Уфы, прокладка порядка 2,5 км дорог в микрорайоне завершится к концу 2022 года.

В список обновляемых объектов входят:

– улица Архитектора Калимуллина (протяженность 573 м.);

– Кустаревская Набережная (259 м.);

– Акварельная (227.);

– Евгения Столярова (248 м.);

– бульвар Яркий (224 м.);

– еще один участок №8 (206 м.) и внутриквартальные проезды № 3 и № 4 (протяженность 469 м.).

По состоянию на 19 августа на объектах выполняются строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации, бордюров, тротуаров и велодорожек, укладке асфальта.