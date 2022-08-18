Башкортостан выделит еще 68 млн на поддержку бизнеса

«За последние четыре года, с учетом федеральных средств, экспортоориентированным компаниям было направлено в общей сумме 676 млн рублей.

Сейчас в рамках антикризисных мер мы выделили из бюджета республики дополнительные 68 млн рублей. Экспортеры смогут компенсировать до 90% расходов, понесенных на транспортировку товаров за рубеж, включая штрафные санкции за неисполнение экспортных контрактов. В прошлом году субсидию на транспортировку получили 32 компании. Экспортировали товары на сумму 2,847 млрд рублей.

В этом году мы расширили меру поддержки. Теперь ее смогут получать не только малые и средние компании, но и крупные, вошедшие в республиканский перечень системообразующих предприятий.

Кроме того, компаниям помогут в участии на международных выставках и конкурсах, окажут консультативно-консалтинговые услуги. Продолжается проект "Скорая экспортная помощь": группа специалистов будет выезжать на предприятия для выявления потенциальных экспортеров и помогать им выходить на зарубежные рынки. Эту меру поддержки мы ввели в феврале прошлого года, и за это время осуществлено 58 выездов в 36 муниципалитетов. Так 18 компаний начали экспортировать свою продукцию впервые или расширили географию. Общий объем поддержанного экспорта составил более трех млн долларов.

Всего объем экспорта в прошлом году составил 3,7 млрд долларов, что на 18% больше, чем в 2020 году», – сообщил Андрей Назаров.