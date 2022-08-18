В Уфе с начала года демонтировали 223 незаконных рекламных конструкции

«Продолжаем избавляться от "визуального шума". За первое полугодие этого года с улиц Уфы демонтировали уже 223 объекта незаконной рекламы», – написал Ратмир Мавлиев.

В начале текущего года усилить борьбу с незаконной рекламой поручил Радий Хабиров, так как она «забирает бюджетные деньги».

Также глава республики распорядился убрать фанерные рекламные щиты, стоящие вдоль дороги Уфа-Аэропорт и на основных улицах Уфы, и установить на их месте плазменные панели.

Как ожидается, к 2024 году улицы Уфы оформят по единому дизайн-коду.

Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.

В едином стиле будут оформлены все элементы в центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.

Сообщить о незаконной рекламе можно в отдел инспекции МКУ Управление наружной рекламы и информации по телефону 8 (347) 264-19-41 или отправить сообщение на электронную почту mbu.greklama@mail.ru