В Уфе с начала года демонтировали 223 незаконных рекламных конструкции

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях опубликовал очередную партию фото «до – после» удаления незаконно установленных рекламных баннеров и конструкций.
«Продолжаем избавляться от "визуального шума". За первое полугодие этого года с улиц Уфы демонтировали уже 223 объекта незаконной рекламы», – написал Ратмир Мавлиев.
В начале текущего года усилить борьбу с незаконной рекламой поручил Радий Хабиров, так как она «забирает бюджетные деньги».
Также глава республики распорядился убрать фанерные рекламные щиты, стоящие вдоль дороги Уфа-Аэропорт и на основных улицах Уфы, и установить на их месте плазменные панели.
Как ожидается, к 2024 году улицы Уфы оформят по единому дизайн-коду.
Дизайн-код – это перечень стандартов требований к оформлению фасадов зданий, вывесок, витрин магазинов, рекламы, информационных табличек и так далее.
В едином стиле будут оформлены все элементы в центре Уфы и на въезде, а также на площадках, где пройдет празднование 450-летия города.
Сообщить о незаконной рекламе можно в отдел инспекции МКУ Управление наружной рекламы и информации по телефону 8 (347) 264-19-41 или отправить сообщение на электронную почту mbu.greklama@mail.ru
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