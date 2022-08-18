ГИБДД проведет массовые проверки водителей под Уфой

Рейды пройдут сегодня, 18 августа, на 26 км дороги Уфа – Оренбург совместно с сотрудниками Ространснадзора. Особое внимание уделят таксистам и автобусам.

«Мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта. В ходе рейда автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», – говорится в сообщении Севастьянова.

Ранее мы писали о том, что Башкортостан вошел в топ-25 регионов с наименьшей аварийностью на дорогах. В рейтинге учитывались только те ДТП, в которых пострадали люди.