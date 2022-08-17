ООО «БашРТС» оценивает готовность к отопительному сезону в 61%

Поставщик тепла ООО «БашРТС» проводит проверку готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду в городах присутствия.
«В ходе проверки тепловыми инспекторами производится контроль состояния теплового узла и коммуникаций, оцениваются результаты гидравлических испытаний и промывки внутридомовых систем теплопотребления, отдельное внимание уделяется наличию необходимых документов и паспортов оборудования», – сообщили в компании.
По состоянию на 17 августа промывка внутренних систем теплоснабжения проведена в 85% домов, а опрессовка завершена в 61% от общего количества жилых домов в городах присутствия «БашРТС».
Как показывает практика, некачественная подготовка домов к отопительному сезону приводит к неравномерному распределению тепла, «перетопам» и «недотопам».
«БашРТС» отвечает только за доставку ресурсов до границы дома, дальше уже зона ответственности управляющей или обслуживающей компании.
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