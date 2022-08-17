В Башкортостане замедлился рост цен на основные группы товаров

Замедление наблюдается по основным группам товаров. В продуктах это снижение темпов роста цен на фрукты, колбасные изделия, молочные продукты, яйца, сахар и подсолнечное масло.

Отчасти этого удалось добиться за счет перестройки логистических маршрутов с дружественными странами. Например, поставки фруктов из Турции и Узбекистана увеличились в 1,5 раза.

В непродовольственном сегменте из-за ослабления спроса продолжили снижаться цены на легковые автомобили, медикаменты, бытовую технику, электронику, а также одежду. Стройматериалы и мебель продолжили дешеветь из-за действующих ограничений на экспорт из России лесоматериалов и металлопроката, в результате чего их производители переориентировались на внутренний рынок.

Ускорился рост цен в сфере услуг – главным образом из-за проблем в области международных авиаперевозок, увеличения спроса на доступные зарубежные турпоездки, а также традиционной июльской индексации тарифов ЖКХ.

В среднем по стране инфляция сложилась на уровне 15,1%. Банк России ожидает, что к концу 2022 года она уменьшится до 12-15%, в 2023 году составит 5-7% и вернется к целевым 4% в 2024 году.