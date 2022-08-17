Прокуратура заинтересовалась нарушениями при строительстве школы под Уфой

Строительство школы в селе Булгаково началось после иска прокурора Уфимского района о переполненности местного лицея.

«Выездом установлено, что возведение объекта ведется с грубым отступлением от графика производства работ, в связи с чем имеются предпосылки к срыву сроков завершения строительства и несвоевременной передачи заказчику социально значимого объекта.

Несмотря на то, что окончание работ запланировано в конце сентября 2022 года, эффективность выполнения строительно-монтажных работ является крайне низкой», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В связи с этим генеральному подрядчику объявлено предостережение, а Управлению капитального строительства – внесено представление за отсутствие должного контроля.

Кроме того, организованы доследственные проверки по факту ненадлежащей подготовки смет, из-за которой увеличилась стоимость работ и срываются сроки строительства.