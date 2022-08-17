В Башкортостане построят ресторан KFC за 105 млн рублей

Это позволит ООО «Глобал фуд Салават – 2» получить в аренду земельный участок под строительство ресторана без торгов.

Ресторан расположится на пересечении улиц Калинина и Губкина, строительство завершится в 2023 году. Объем инвестиций оценивается в 105 млн рублей.

Помимо самого здания, в проект включено и благоустройство прилегающей территории, в том числе строительство городской детской площадки.

Сеть KFC продолжит работу в России, несмотря на уход с рынка основного оператора Yum! Brands, так как большая часть ресторанов управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам.

Yum! Brands принадлежат только 70 ресторанов в России, которые приостановили работу еще в марте, и с июля компания ведет переговоры о продаже сети местному оператору.