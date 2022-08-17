В Уфе разобрали несколько «умных» остановок

Павильоны разобрали из-за техобслуживания: некоторые элементы требуют ремонта и замены.

На сегодняшний день необходимо восстановить семь информационных табло, 64 USB-разъема, 24 кнопки вызова экстренных служб и две видеокамеры.

Информационные табло уже демонтированы подрядной организацией и будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств до середины сентября. Кнопки вызова экстренных служб планируют восстановить до конца сентября.

В администрации подчеркивают, что не обходится и без случаев вандализма – разбивают стекла павильонов, наносят граффити, клеят всевозможные наклейки и объявления.

Всего в Уфе 138 «умных» остановок. Они оснащены светодиодной подсветкой, видеокамерами, информационным табло с возможностью отображения информации о прогнозах прибытия общественного транспорта, кнопкой вызова экстренных служб, USB-зарядкой для мобильных устройств. В трех павильонах есть инфракрасные обогреватели.