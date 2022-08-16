В Уфе в рамках «Зеленой субботы» можно будет обменяться школьными принадлежностями

Акция пройдет 20 августа с 12.00 до 15.00 сразу на трех площадках Уфы:

– Национальный музей республики Башкортостан (Советская, 14);

– фойе кинотеатра «Родина» (Ленина, 22);

– ТГК «Меркурий» (Кольцевая, 65).

Приносить можно все, что может пригодиться школьникам: школьные рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменки, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды.

Главное условие – вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений. Кроме того, на акцию также можно приносить любую ненужную одежду, обувь и аксессуары – этими вещами в рамках акции можно обмениваться ежемесячно.

В Национальном музее и ТГК «Меркурий» пройдут также мастер-классы по созданию свечей, росписи мехенди и плетению декоративных закладок для книг.

В кинотеатре «Родина» участников ждет презентация фотовыставки «Ангелы, которых мы заслужили» и концерт группы «Чертог медведя» и вокалистки Уфимской филармонии Натальи Гросс.