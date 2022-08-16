Вернут ли в Башкортостане коронавирусные ограничения?

16 августа на совещании в правительстве республики первый заместитель министра здравоохранения Башкортостана Азат Рахматуллин отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
«На сегодняшний день ситуация в республике стабильная, отмечается небольшой рост. По данным Минздрава, подъем заболеваемости ожидается к концу сентября – началу октября.
Темпы ревакцинации в сутки хорошие – 12-13 тысяч человек. Вакцина в республике есть, с этим проблем нет», – сообщил Азат Рахматуллин.
Радий Хабиров заявил, что рассмотрит предложения Роспотребнадзора, если таковые будут, но пока не видит причин для каких-либо дополнительных мер, помимо ревакцинации населения.
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