В аэропорту «Уфа» из-за строительства навеса изменится схема движения транспорта и пассажиров

К работам приступят 18 августа, строительство навеса продлится полтора года.

В это время изменится схема движения транспорта и пассажиров на привокзальной площади.

Строительная площадка перед зданием терминала №1 (вылет) на время ремонтных работ будет огорожена забором. Для входа в терминал пассажирам необходимо будет следовать по коридору, который оснащен навигационными указателями и имеет четыре входные группы.

Кроме того, сокращается количество полос движения перед зданием аэровокзального комплекса. Тариф на пребывание авто на привокзальной площади сохраняется: до 15 минут – бесплатно.

Посадка и высадка пассажиров автобусов будет осуществляться у входа в терминал.