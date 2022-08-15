В аэропорту «Уфа» из-за строительства навеса изменится схема движения транспорта и пассажиров

Навес высотой 23 метра и площадью 8,5 тыс. квадратных метров обойдется аэропорту почти в 1,5 млрд рублей. Все работы должны завершиться к 2024 году.
Фото: Анвар Садыков
К работам приступят 18 августа, строительство навеса продлится полтора года.
В это время изменится схема движения транспорта и пассажиров на привокзальной площади.
Строительная площадка перед зданием терминала №1 (вылет) на время ремонтных работ будет огорожена забором. Для входа в терминал пассажирам необходимо будет следовать по коридору, который оснащен навигационными указателями и имеет четыре входные группы.
Кроме того, сокращается количество полос движения перед зданием аэровокзального комплекса. Тариф на пребывание авто на привокзальной площади сохраняется: до 15 минут – бесплатно.
Посадка и высадка пассажиров автобусов будет осуществляться у входа в терминал.
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