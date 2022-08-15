Башкортостан вошел в топ-25 регионов с наименьшей аварийностью на дорогах

Всего с января по июль 2022 года количество таких ДТП уменьшилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших – на 3,1%, раненых – на 7,2%.

Самый безопасный в этой сфере регион – Чеченская республика: там зафиксировано 15,6 ДТП на 100 тыс. автомобилей (-42,2% за год), пострадало шесть человек на 100 тыс. жителей.

В топ-5 находятся также Ямало-Ненецкий автономный округ (44,2 ДТП на 100 тыс. автомобилей), Томская область (46,5), Ненецкий автономный округ (50,3) и Свердловская область (51,8).

Башкортостан занял 22 строчку из 85: 79,7 аварий (-11,3% за год) и 48,6 пострадавших – ситуация лучше, чем в Москве (25 место), Санкт-Петербурге (35 место), Челябинской области (42 место) и Татарстане (52 место).