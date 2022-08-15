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Ikea в Уфе завершает онлайн-распродажу

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Финальная распродажа товаров Ikea подходит к концу, но у вас еще есть несколько часов, чтобы сделать заказ.

Фото: Алина Абайдуллина

Онлайн-распродажа официально завершится сегодня, 15 августа, в 20.00 по московскому времени как для покупателей, так и для корпоративных клиентов.

После этого магазины Ikea останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября.

В марте текущего года шведский концерн Ikea из-за политической обстановки решил приостановить работу своих гипермаркетов в России и Белоруссии, теперь речь идет о сокращении бизнеса и закрытии магазинов. Сейчас распродаются товары со складов, ассортимент ограничен.

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