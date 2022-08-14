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Тепло и солнечно: погода в Уфе 15-19 августа

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Вторая половина августа порадует уфимцев комфортной летней погодой. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет солнечной, осадки обещают только днем в четверг.

Понедельник, 15 августа: до +26°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на вторник – +10°, без осадков.

Вторник, 16 августа: до +27°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +11°, без осадков.

Среда, 17 августа: до +26°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +11°, без осадков.

Четверг, 18 августа: до +27°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +10°, без осадков.

Пятница, 19 августа: до +24°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +10°, без осадков.

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