Тепло и солнечно: погода в Уфе 15-19 августа

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе будет солнечной, осадки обещают только днем в четверг.

Понедельник, 15 августа: до +26°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на вторник – +10°, без осадков.

Вторник, 16 августа: до +27°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +11°, без осадков.

Среда, 17 августа: до +26°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +11°, без осадков.

Четверг, 18 августа: до +27°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +10°, без осадков.

Пятница, 19 августа: до +24°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +10°, без осадков.