В Уфе возобновил работу магазин Monki

В одном из торговых центров Уфы вслед за H&M двери для покупателей открыл и магазин одежды Monki, приостановивший работу из-за политической обстановки.
vk.com/monki_russia
Как сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета», с сегодняшнего дня, 12 августа, Monki работает в штатном режиме. Он расположен на -1 уровне.
«В ассортименте представлен базовый гардероб в стиле casual с оригинальными принтами, а также смелые экстравагантные модели, сочетающие в себе скандинавские и азиатские мотивы», – говорится в сообщении.
Monki входит в шведскую H&M Group. 10 августа в Уфе открылись два магазина H&M, предположительно, для распродажи вещей со складов, после чего бренд окончательно покинет российский рынок.
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