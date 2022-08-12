В Уфе возобновил работу магазин Monki

Как сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета», с сегодняшнего дня, 12 августа, Monki работает в штатном режиме. Он расположен на -1 уровне.

«В ассортименте представлен базовый гардероб в стиле casual с оригинальными принтами, а также смелые экстравагантные модели, сочетающие в себе скандинавские и азиатские мотивы», – говорится в сообщении.

Monki входит в шведскую H&M Group. 10 августа в Уфе открылись два магазина H&M, предположительно, для распродажи вещей со складов, после чего бренд окончательно покинет российский рынок.