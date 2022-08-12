В Башкортостане пройдут массовые проверки водителей

«Уважаемые жители и гости республики! В преддверии выходных дней на федеральных и региональных автодорогах пройдут рейдовые мероприятия, в рамках которых будут проводиться проверки водителей с целью выявления и пресечения грубых нарушений дорожных правил», – говорится в сообщении ГИБДД.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять водителям автобусов и такси, а также выявлению нетрезвых водителей.

За последние сутки на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1500 нарушений ПДД, задержано 32 нетрезвых водителя, четверо сели за руль в нетрезвом виде повторно.