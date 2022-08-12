В Уфу поступили еще 440 евроконтейнеров для мусора

Всего в распоряжении регионального оператора по зоне №1 поступили четыре фуры с новыми евроконтейнерами с Рязанского завода полимерной продукции «ТехполимерЭко».

Контейнеры объемом 1,1 куб. м изготовлены из полиэтилена низкого давления (HDPE) и предназначены для бытовых и промышленных отходов. Оснащены четырьмя колесами, крышкой, дополнительно может быть установлена педаль для удобного открывания крышки.

Как сообщили в администрации, контейнеры недолго простоят на складах – скоро их установят на площадках Уфы и районах республики в зоне ответственности регионального оператора.

В зону №1 республики Башкортостан входят: Уфа, муниципальные районы Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский и Чишминский.