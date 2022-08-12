В Уфе на маршруты выйдут еще 63 новых автобуса «НефАЗ»

«Когда мы три года назад начинали транспортную реформу, именно "НефАЗ" подставил нам плечи и вне очереди принял у республики первый заказ на автобусы. И мы смогли начать убирать с наших улиц ушастые "пазики".

За это время мы купили 943 автобуса большого, среднего и малого классов. Из них 201 по заказу республики выпустил "НефАЗ". Сейчас на заводе заканчивают сборку еще 63 автобусов большой вместимости для наших жителей – красивых, удобных, безопасных. Работать они будут на газомоторном топливе – это очень важно с точки зрения экологии, особенно в больших городах.

Отправим мы эти автобусы на самые востребованные маршруты в Уфе и уфимской агломерации, я уже поручил проанализировать просьбы наших жителей. В частности, они будут обслуживать уфимские Затон, Дему, Инорс, Сипайлово, где сейчас бывают напряженные моменты. Часть из них заменят автобусы среднего класса. Их будем использовать в сельских районах республики.

Важно, что наша работа по замене автобусов толкает к обновлению автопарка и частных перевозчиков. За последние два года они закупили более 150 новых автобусов.

Теперь наша транспортная реформа в активной фазе, про старые автобусы уже и не вспоминается. Люди больше просят наладить качественные пассажирские перевозки – удлинить и добавить маршруты, пересмотреть графики движения, соединить автобусным движением населенные пункты внутри районов. Постепенно все сделаем», – написал Радий Хабиров.