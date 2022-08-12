Заммэра Уфы поручил подготовить снегоуборочную технику к сентябрю

На заседании обсудили готовность коммунальных служб к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Первый заместитель мэра Сергей Кожевников поручил начать подготовку техники к работе.

Из 462 единиц коммунальной техники подготовлено 407. Кроме этого, в управляющих организациях УЖХ районов Уфы из 157 единиц техники подготовлено 144. Также городские службы готовят необходимое количество противогололедных материалов.

Все необходимое для работы коммунальщиков в этот период должно быть готово к сентябрю.