Заммэра Уфы поручил подготовить снегоуборочную технику к сентябрю

12 августа в администрации Уфы состоялось заседание штаба по вопросам функционирования ЖКХ города.
На заседании обсудили готовность коммунальных служб к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
Первый заместитель мэра Сергей Кожевников поручил начать подготовку техники к работе.
Из 462 единиц коммунальной техники подготовлено 407. Кроме этого, в управляющих организациях УЖХ районов Уфы из 157 единиц техники подготовлено 144. Также городские службы готовят необходимое количество противогололедных материалов.
Все необходимое для работы коммунальщиков в этот период должно быть готово к сентябрю.
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