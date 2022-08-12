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Заммэра Уфы поручил подготовить снегоуборочную технику к сентябрю

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12 августа в администрации Уфы состоялось заседание штаба по вопросам функционирования ЖКХ города.

На заседании обсудили готовность коммунальных служб к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Первый заместитель мэра Сергей Кожевников поручил начать подготовку техники к работе.

Из 462 единиц коммунальной техники подготовлено 407. Кроме этого, в управляющих организациях УЖХ районов Уфы из 157 единиц техники подготовлено 144. Также городские службы готовят необходимое количество противогололедных материалов.

Все необходимое для работы коммунальщиков в этот период должно быть готово к сентябрю.

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