В Башкортостане снова резко подешевели овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали фруктовые детские консервы и молоко (по 2,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие товары, в том числе на соль (1,5%), печенье и лук (по 1,4%).

Продолжается тенденция падения цен на некоторые овощи: сильно подешевели капуста (11,1%), морковь (8,2%), свекла (7,3%), огурцы (6,8%) и картофель (4,4%).

Также снизились цены на бананы (6%), колбасу (3,8%) и детские овощные консервы (3,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.