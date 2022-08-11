В Башкортостане снова резко подешевели овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с первого по восьмое августа 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали фруктовые детские консервы и молоко (по 2,2%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие товары, в том числе на соль (1,5%), печенье и лук (по 1,4%).
Продолжается тенденция падения цен на некоторые овощи: сильно подешевели капуста (11,1%), морковь (8,2%), свекла (7,3%), огурцы (6,8%) и картофель (4,4%).
Также снизились цены на бананы (6%), колбасу (3,8%) и детские овощные консервы (3,7%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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