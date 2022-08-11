Ученые из Башкортостана разработали технологию поиска нефти и газа без бурения

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Вместо бурения специалисты размещают модуль-сорберы (металлическая гильза с адсорбирующим материалом внутри, необходимая для геохимических исследований почвы) с трубками в почву на 10-14 дней. Далее трубки исследуются на хромато-масс-спектрометре для идентификации необходимых углеводородов.

Полученные результаты обрабатывают с помощью программ математической статистики. Таким образом, на карте появляются возможные участки залежей нефти и газа.

«Мы представили метод пассивной адсорбции как комплексную технологию: от подготовки оригинальных модуль-сорберов, проведения съемки, хромато-масс-исследований, математической обработки и до оценки залегания нефти и газа по полученным ареалам на карте», – цитирует издание руководителя проекта, заведующую кафедрой УГНТУ Альбину Бадикову.

Это позволит снизить затраты на поиск нефти и газа, так как при бурении российские компании используют импортные материалы.