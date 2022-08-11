Ученые из Башкортостана разработали технологию поиска нефти и газа без бурения

Ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) нашли способ значительно удешевить один из нефтегазовых процессов.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Вместо бурения специалисты размещают модуль-сорберы (металлическая гильза с адсорбирующим материалом внутри, необходимая для геохимических исследований почвы) с трубками в почву на 10-14 дней. Далее трубки исследуются на хромато-масс-спектрометре для идентификации необходимых углеводородов.
Полученные результаты обрабатывают с помощью программ математической статистики. Таким образом, на карте появляются возможные участки залежей нефти и газа.
«Мы представили метод пассивной адсорбции как комплексную технологию: от подготовки оригинальных модуль-сорберов, проведения съемки, хромато-масс-исследований, математической обработки и до оценки залегания нефти и газа по полученным ареалам на карте», – цитирует издание руководителя проекта, заведующую кафедрой УГНТУ Альбину Бадикову.
Это позволит снизить затраты на поиск нефти и газа, так как при бурении российские компании используют импортные материалы.
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