В Уфе на проспекте Октября ограничат скорость движения автобусов

Скорость движения автобусов по проспекту октября снизят до 50 км/ч.

С такой инициативой выступило Управление ГИБДД МВД на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения на территории республики.

«Эта мера направлена на снижение аварийности с участием городского пассажирского транспорта и улучшение транспортного обслуживания», – говорится в сообщении администрации.

Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать на днях. Также изменения внесут в дорожную систему автоматизированной фиксации административных нарушений.