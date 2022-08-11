18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе на проспекте Октября ограничат скорость движения автобусов

Поделиться:

Администрация Уфы сообщает об ограничении скоростного режима для общественного транспорта на главной магистрали города.

Скорость движения автобусов по проспекту октября снизят до 50 км/ч. 

С такой инициативой выступило Управление ГИБДД МВД на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения на территории республики.

«Эта мера направлена на снижение аварийности с участием городского пассажирского транспорта и улучшение транспортного обслуживания», – говорится в сообщении администрации.

Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать на днях. Также изменения внесут в дорожную систему автоматизированной фиксации административных нарушений.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: