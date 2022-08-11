В Уфе на проспекте Октября ограничат скорость движения автобусов

Администрация Уфы сообщает об ограничении скоростного режима для общественного транспорта на главной магистрали города.
Скорость движения автобусов по проспекту октября снизят до 50 км/ч.
С такой инициативой выступило Управление ГИБДД МВД на совещании по обеспечению безопасности дорожного движения на территории республики.
«Эта мера направлена на снижение аварийности с участием городского пассажирского транспорта и улучшение транспортного обслуживания», – говорится в сообщении администрации.
Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать на днях. Также изменения внесут в дорожную систему автоматизированной фиксации административных нарушений.
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