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В Башкортостане прокуратура заинтересовалась резким ростом цен на школьные товары

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Пресс-служба прокуратуры Башкортостана сообщает о планах провести проверки цен на школьную форму и канцелярские товары после жалоб жителей.

«Прокуратура республики Башкортостан в связи с поступающей информацией о значительном повышении стоимости школьной формы и канцелярских товаров в преддверии нового учебного года во взаимодействии с уполномоченными органами организовала проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования.

О случаях значительного роста цен на указанные товары жители республики могут сообщить в органы прокуратуры по месту жительства. По результатам их рассмотрения, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали о том, что жалобами жителей на необоснованный рост цен на школьные товары заинтересовались в Госсобрании: спикер регионального парламента Константин Толкачев поручил провести проверку руководителям парламентских фракций.

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