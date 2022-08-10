Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Ведущий менеджер регионального отдела продаж в ООО «Делис Альянс» (хранение и архивная обработка документов). Предлагаемая зарплата – 130 тыс. рублей в месяц.

2. Управляющий торгового центра. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

3. Торговый представитель в ГК «СНС» (дистрибуция). Предлагаемая зарплата – 80 тыс. рублей в месяц.

4. Торговый представитель в «Комус» (канцелярские товары). Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

5. Инженер-конструктор в «БашСтрой» (производство сваебойной и бурильной техники для строительства фундаментов). Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 106 тыс. рублей в месяц (главный инженер), в Казани – 100-120 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор категории Е), в Москве – от 350 тыс. рублей в месяц (врач-стоматолог).